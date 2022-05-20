3600 ek göstergede sona yaklaşıldı! İşte yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak hazırlandı. Müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek ve hangi unvanların hangi rakamı alacağı netleşecek. İşte zamlı maaş ve ikramiye tablosu...

3600 EK GÖSTERDE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız, diyerek Mayıs ayını işaret etti.'

Toplantı tarihi ise henüz netleşmedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

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"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.