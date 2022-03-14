​3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsar? Hangi sağlık çalışanları 3600 ek göstergeye dahildir?

Sağlık çalışanları zam ile ilgili gelecek açıklamayı dört gözle bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği kapsamında sağlık çalışanlarına açıklamalarda bulundu.

Gözler, sağlık çalışanlarına yapılması beklenen zamma çevrilmişti. 13.30'da başlayan etkinlikteki ana gündem maddesi de sağlık çalışanlarına yapılacak zam konusuydu... Arama motorlarında en çok sorular ve yazılan ifadeler arasında, 'Doktorlara ne kadar zam yapıldı? Hemşire maaşları mart 2022, Başhemşire ne kadar zam alacak? Sağlık çalışanlarına zam ne kadar uygulanacak? 14 Mart Tıp Bayramı zam' yer aldı. Peki, sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapıldı? Bu zamdan kimler hangi oranda faydalanacak? İşte bütün detaylar...

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Erdoğan peş peşe müjde verdi

"Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.

İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar kapsamında... Görevleri başında saldırıya maruz kalan sağlık çalışanları için CMK'da düzenlemeye gidiliyor. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tibbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kurul, kararlarından dolayı, idari ve mali açıdan mesul tutulamayacaktır.

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak ayrılıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane yapılmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.

Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizedir... Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerin ilmiyle, ameliyle, gayretleriyle insanlığa hizmet eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsayan 3600 ek gösterge maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyecek. Memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyor.