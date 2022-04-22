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Özgün 3600 ek gösterge çıkıyor mu? Başkan Erdoğandan yeni 3600 ek gösterge açıklaması
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3600 ek gösterge çıkıyor mu? Başkan Erdoğan'dan yeni 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ile ilgili yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin çıkış tarihini bekleyen çalışanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan yeni 3600 ek gösterge açıklamasına odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan 3600 ek göstergede son durumu açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkıyor, kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!
3600 ek göstergede son durum

Memurlar tarafından yakından takip edilen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından milyonlarca memur tarafından "3600 ek gösterge son durum nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM NE?

Sağlık mensupları ile yapılan iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

  • Başkan Erdoğan Sağlıkçılarla yapılan iftar yemeğinde 3600 ek gösterge ile ilgili beklenen müjdeyi vererek lisans mezunu hemşirelerin 3600 ek göstergeye alınması ve Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge konusunun yıl bitmeden sonuçlandırılması için kararlı olduklarını açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi.

3600 ek gösterge başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge yıl bitmeden bitecek
OYNAT 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge yıl bitmeden bitecek
Sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik müjdeleri açıkladı. Sağlıkta şiddet yasasının bayram sonrasında kanunlaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.' şeklinde konuştu.
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