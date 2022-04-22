3600 ek gösterge çıkıyor mu? Başkan Erdoğan'dan yeni 3600 ek gösterge açıklaması!

Memurlar tarafından yakından takip edilen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından milyonlarca memur tarafından "3600 ek gösterge son durum nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM NE?

Sağlık mensupları ile yapılan iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Başkan Erdoğan Sağlıkçılarla yapılan iftar yemeğinde 3600 ek gösterge ile ilgili beklenen müjdeyi vererek lisans mezunu hemşirelerin 3600 ek göstergeye alınması ve Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge konusunun yıl bitmeden sonuçlandırılması için kararlı olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

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3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi.

3600 ek gösterge başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı. Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

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