3600 ek gösterge toplantısı ne zamana ertelendi? 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri

3600 ek gösterge toplantısı ertelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in iş sağlığı ve güvenliği haftası nedeniyle programının yoğun olmasından kaynaklandığı duyuruldu. 3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor.

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin daha önce “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi” demişti. Taraflar arasında bu kez Bakan Bilgin’in de katılımının öngörüldüğü mayıs sonuna doğru gerçekleşecek 3. toplantıdan çıkacak sonuca göre düzenlemenin Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olarak bilinmektedir ve ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterrmektedir.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 ya da 3 bin olan bir memura göre, emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alma hakkı kazanır.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan, yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda, aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik meydana gelir.

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Bu nedenle, ek gösterge; memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşlarını da artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yansıtmaktadır. Buna istinaden memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK, HANGİ MEMURLARI KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi, dört meslek grubunu yani polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli belirlenmiş olacak. Bu düzenleme, hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin de önü açılacak.

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3600 ek göstergeden yararlanacak din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın maaşında artış yaşanacak ve refah seviyesi yükseltilmiş olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair yaptığı açıklamada:

"Lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.