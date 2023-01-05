3600 ek gösterge zammı ne zaman ödenecek?

Memur maaş zammı 2023 Ocak ayı için yüzde 30 olarak belirlendi. Memur ve emekli memur zammının açıklanmasının ardından 3600 ek göstergenin maaşlara ne zaman yansıyacağı sorusu gündeme geldi. 5 milyon 300 bin kamu çalışanı ve emekliyi kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesiyle hesaplara zam oranı yansıyacak. Memur emeklileri 2023’ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alacaklar. İşte 3600 ek göstergenin ne zaman ödeneceğine dair detaylar...

3600 ek gösterge emekli maaşı tutarı

3600 ek gösterge emekli maaşı farkı ile ikramiye ne kadar?

5 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı.

REKLAM

Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memurlarda göstergenin 600 puan arttığını açıkladı ve bunun da 30 yıllık memurların emekli aylıklarında 1234 ile 1391 lira arasında artışa, emekli ikramiyesinde ise 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artış getireceğini söyledi.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek?

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ek gösterge ne zaman yatacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaştı. Ancak uygulama 15 Ocak 2023’de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.

3600 ek gösterge zammı

3600 ek gösterge zammı ne kadar verilecek?

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 25 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olacak. Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak. Emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsıyor.

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

2023 memur maaşları

En düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL oldu.

Genel müdür 1/4 38.751,70 TL,

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

REKLAM

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

REKLAM

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

SGK, Bağkur 2023 maaşları ne kadar?

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL Zamlı maaş: 6 bin 327 TL Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL