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3600 prim günü EYT kapsamında mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Meclis’e sunulmasıyla birlikte 3600 prim günü ve kısmi emeklilik soruları gündeme geldi. EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacağı açıklanmıştı. Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. İşte emeklilik yasa teklifi detayları.

17:17 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
3600 günle emekli olunur mu?

3600 günle emekli olunur mu?

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Prim günü ve sigortalılık süresini şartını karşılayanlar yaşı beklemeden emekli olabilecek. Teklifin şubatta yasalaşması durumunda ilk maaşlar martta hesaba yatacak. 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

EYT emeklilik yasa teklifi

EYT teklifinde prim gün sayısı ve çalışma yılında bir değişiklik oldu mu?

EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak. 3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.

3600 primle EYT'den emekli olunur mu?

3600 prim günü olanlar EYT'den emekli olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günü ve kısmi emeklilik soruları gündeme geldi. 1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu. Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.



#3600 prim günü
#eyt
#eyt emeklilik
7 dakika önce
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3600 prim günü EYT kapsamında mı?
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