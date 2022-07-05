Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından takip ediliyor. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı tarih netleşti. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşlarına temmuz ayında zam uygulaması gerçekleştirilecek. Emekli maaşı zammı sonrasında ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Ancak henüz emekli ikramiyesine zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Emekli bayram ikramiyesi geçen bayramda 1100 TL verildi. Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olması bekleniyor.

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2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayram ikramiyesi SSK emeklilerine 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine 7 Temmuz’da ödenecek.

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Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

– 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022

– 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

– 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

2022 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

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Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar