Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli lere 5 bin lira ödenmesini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

5 bin lira ikramiye kimler alamayacak, kapsam dışı olanlar kim?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

5 bin liralık ikramiyeyi dul ve yetimler alacak mı?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.



