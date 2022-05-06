Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da sağanak etkili oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır için yaptığı sel uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 6 Mayıs 2022 Cuma günü 3 saatlik periyotta, Diyarbakır’ın Çermik, Ergani, Eğil, Sur, Dicle, Yenişehir, Kayapınar, Hani ilçelerinde sağanak ve gök gürültüsü beklendiği belirtildi. İşte detaylar...

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