Özgün Erzincanda araç camları buz tuttu
ÖZGÜN HABERLER

Erzincan’da araç camları buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemek ile uğraşıyor. 5 günlük Erzincan hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
5 günlük Erzincan hava durumu: Araç camları buz tuttu
Erzincan Hava Durumu

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi.

ERZİNCAN’DA ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

5 GÜNLÜK ERZİNCAN HAVA DURUMU

  • Erzincan 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele
ÖZGÜN
Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele
Sular altında kalacak

Sular altında kalacak

Yedi kez taşınan ilçede yıkım işlemleri sürüyor.
Tutar yükseldi

Tutar yükseldi

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığından kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili genelge

Rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

​DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması.

​Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı.

​Karadeniz gazının değeri 700 milyar doları aştı.

​İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika.

​İlk kez Yeni Şafak görüntüledi.

​6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak.

​Kılıçdaroğlu'nun benzetmesine esprili gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.