5 Günlük Hava Durumu: Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı il ve ilçe merkezlerinde yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalacağı, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

Öteyandan, yağışların bölge genelinde aralıklarla yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU