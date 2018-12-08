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5 Günlük Hava Durumu: Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de bugünden itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar belirli aralıklarla yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi. İşte tüm illerin 5 günlük hava durumu.

Haber Merkezi IHA
Tüm illerin 5 günlük hava durumu haberimizde.

Tüm illerin 5 günlük hava durumu haberimizde.

Fotoğraf: IHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı il ve ilçe merkezlerinde yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalacağı, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

Öteyandan, yağışların bölge genelinde aralıklarla yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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