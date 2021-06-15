Özgün 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Hafta Boyunca Dikkat
ÖZGÜN HABERLER

5 Günlük İstanbul Hava Durumu: Hafta Boyunca Dikkat

İstanbul'da 5 günlük hava durumu bazı kesimlerde yağışlı olacak. 15 Haziran 2021 günü İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Peki, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olması bekleniyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 Günlük İstanbul Hava Durumu: Hafta Boyunca Dikkat
İstanbul'da sağanak etkili oluyor.

5 günlük İstanbul hava durumu haberimizde. İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte Bayrampaşa ve Topkapı'da altgeçitleri su bastı. Araçlar suya gömüldü.

Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU UYARISI

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Bayrampaşa'da bulunan altgeçidi su bastı. Buradan geçmek isteyen otomobil suya gömüldü. Aynı manzaralar Topkapı'da da oluştu. Altgeçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine su basan noktalara ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.

15 - 22 Haziran Hava Durumu
15 - 22 Haziran Hava Durumu

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize’nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul
AA
İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Abone Ol Google News
Müthiş maçtakazanan Fransa

Müthiş maçta
kazanan Fransa

İki favorinin karşılaştığı maçta kazanan Fransa oldu.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

​Portekiz'in Macaristan'ı yendiği maça Ronaldo damga vurdu.
Aşılamadagünlük rekor

​Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı.

Gol kralı <br>Fenerbahçe'de

Gol kralı
Fenerbahçe'de

Bundesliga 2'de gol kralı olan futbolcu imzayı attı.

​Türkiye'nin 15 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması.

​Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için" diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.