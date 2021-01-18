5 günlük İstanbul hava durumu: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışları etkisini sürdürürken merakla beklenen 5 günlük hava durumu raporları da açıklandı.

5 günlük İstanbul hava durumu

Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışları etkisini bugünden itibaren azaltarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı -3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı, zamanla az bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 8

Pierre Loti’de kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Megakentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul’da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesinde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

“Çok güzel bir ortam var”

İstanbullu vatandaşlar uzun süre sonra karla buluştu. Kar sevincini paylaşmak isteyen bir vatandaş “Çok güzel, harika bir ortam var. Mutluyuz yani kar yağdığı için. Geçen senelerde böyle bir kar yağmamıştı. İstanbullular karın keyfini doya doya çıkarsın. Trafik olağan dışı bir şekilde yoğun ve ben bugün işe gitmedim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.