6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama! e-Okul 2018

6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması yapmak artık çok kolaylaştı. Okulların kapanmasına artık son bir hafta kaldı. Öğrenciler Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yaparak karne notlarını ve sonuçlarını da görebilirler. İşte 2018 e-Okul uygulamasıyla 6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması.

e-Okul VBS'ye giriş yaparak rahatlıkla girdiğiniz sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki haberimiz üzerinden e-Okul VBS ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

e-Okul ile karne notlarını öğren Son dakika E-okul öğrenci girişi ve sınav sonuçlarını haberimizden takip edebilir devamsızlıklarını öğrenmek için sisteme giriş yaparak sonuçları bulabilirsiniz. e-Okul VBS giriş için araştırmasını sürdüren öğrenciler, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala notlarını ve eğitimine ilişkin bilgileri görüntülemek istiyor. Sisteme nasıl giriş yapacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinde "e-Okul VBS giriş" ve "e-Okul giriş" aramalarını arttırdı. İşte e-Okul VBS’ye nasıl girilir sorusunun yanıtı ve e-okul giriş ekranı…e-okul girişi nasıl yapılır?Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.e-okul not öğrenme nasıl yapılır?e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır. E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Ders notlarınızı biliyor ve hesaplama işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız sizlere sunacağımız bağlantıları kullanabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bağlantılar aracılığıyla notlarınızı yazarak alacağınız belgeyi görebilirsiniz.

https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/

Bu sayfa ile gerekli alanlara notlarınızı yazabilir ve alacağınız belgeyi görebilirsiniz.