65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri hepsi değişiyor! Ocak zammı sonrasında...

2025 memur zammıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardım ödemelerinde de artış olacak. Memur maaş katsayısındaki bu artış, özellikle yaşlı aylığı ve engelli maaşı alan vatandaşlar için yeni tutarların ne kadar olacağı sorusunu gündeme taşıdı. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu zam oranlarından etkilenerek hak sahiplerinin alacağı miktarın artmasını sağlayacak. Yapılan bu zamlar, sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahiplerinin gelir düzeyini bir ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 11,32'yi baz alındığında memur zammı sonrası sosyal destek ödemeleri şu şekilde olması bekleniyor. 65 Yaş Aylığı: 4.181,63 TL – 4.655,41 TL





EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde Bakım Desteği: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL





KRONİK HASTALIK YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Kronik Hastalık Yardımı: 9.077,96 TL – 10.106,49 TL

YÜZDE 40-69 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 3.338,06 TL – 3.716,26 TL





YÜZDE 70 ÜZERİ ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5.007,08 TL – 5.574,38 TL





OKUL ÖNCESİ ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 11,32 zam oranıyla ödeme tutarları şöyle:





Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58 TL

İLKÖĞRETİM ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.200,88 TL





ORTAÖĞRETİM ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.680,94 TL





ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDA OKUMAYAN ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.800,58





YÜKSEK ÖĞRETİM ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.641,06 TL

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR VERİLİYOR?

Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 336 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseltildi.





65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR VERİLİYOR?

65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi.





EVDE BAKIM YARDIMI AYLIĞI NE KADAR VERİLİYOR?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 76 TL'ye yükseldi.





KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?