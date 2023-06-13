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2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?

Yaşlılık maaş tutarı 2023 asgari ücret zammı sonrasında araştırılmaya başladı. 65 yaş aylığı olarak da adlandırılan yaşlılık maaşı zammı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ocak'ta asgari ücrete yüzde 54,4 oranında zam yapılırken 65 yaş aylıkları da yükselmişti. Asgari ücrete yapılacak ara zam sonrası 65 yaş aylığı da artacak. Peki yeni yaşlılık maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla yaşlılık aylığı kaça yükselecek? 65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşını kimler alır, karı ve koca ikisi birlikte 65 yaş maaşı alır mı? İşte, 2023 zamlı yaşlılık maaşı detayları...

10:15 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
65 yaş aylığı ne kadar?

65 yaş aylığı ne kadar?

2023 yaşlılık maaşı ücreti, asgari ücrete gelen yeni zam sonrasında artmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak. Asgari ücret zammı sonrası değişen ücretler arasıda 65 yaş maaşı da yer alacak.

2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?

2022'de 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni 2023 Ocak'ta asgari ücrete yapılan zam sonrası 2 bin 604 TL'ye yükselmişti. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda da maaş ve ödemeler yükselecek. Staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen maaş oranında artış olacak.

65 yaş aylığına ne kadar zam gelecek?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 2604 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 3385 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3645 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3906 liraya yükselmesi bekleniyor.

65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak?

Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.

65 yaş maaşına kimler başvurabilir?

  • 1. 65 yaşını doldurmuş olan,
  • 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
  • 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
  • 4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş üstü maaşı kaç ayda bir alınır?

Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Evi olan 65 yaş aylığı alabilir mi?

Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.

Karı koca 65 yaş aylığı alabilir mi?

Eşlerden her ikisi de 65 yaşını doldurmuşsa, ikisi de ayrı ayrı yaşlı aylığı alabilir.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte Memur maaşı zam oranı

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.

Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.

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2 saat önce
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