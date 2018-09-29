7. hafta beIN Sports maç özetleri ve haftanın programı

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir zorlu rakipleriyle karşılaşıyor. Sezona iyi başlamak adına her 3 puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda rakipler kıyasıya mücadele edecek. Maç özetleri ise beIN Sports ekranlarından izlenecek.

beIN Sports maç özetleri nasıl izlenir?

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden beIN Sports maç özetleri sayfasına ulaşabilir ve istediğiniz takımın özetini izleyebilirsiniz.

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Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)