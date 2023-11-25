Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler ve ev hanımlarının gözü TBMM'de! Aile ve Gençlik Bankası kurulması ve faizsiz evlilik kredisi müjdesi ile beraber ev hanımlarına emeklilik de duyurulmuştu. 2. torba yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TORBA YASA'DA SON DURUM 2023

80 maddelik yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnası tek konutla sınırlandırılıyor. Finansal sıkıntı yaşayan şirketlere taınan borç yapılandırma imkanı için süre 2 yıl daha uzatılacak. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı değerleme oranı ile güncellenecek.

MECLİS'İN İLK GÜNDEMİ EMEKLİ ZAMMI

Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli maaş zammı olması bekleniyor. Yeni torba yasa maddelerinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.

İKİNCİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışmanın sonlanmasıyla beraber torba yasa, TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

80 MADDELİK TORBA YASA İÇERİĞİ

90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesi torba yasa teklifinde olması beklenenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaş artışları ardından taşeron işçilere kadro düzenlemesinin olduğu biliniyor.

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecğei belirtilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, konu hakkında ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

SIKINTIDAKİ ŞİRKETLERE BORÇ YAPILANDIRMA UZATILIYOR

Teklifle birlikte finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma imkanı için süre 2 yıl daha uzatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıl sonra süraeyi uzatma yetkisi sağlanıyor.

'CEP'TE ASGARİ MAKTU VERGİYE YENİ AYAR

Teklife göre, cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek.

BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGALANMAYACAK

Banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

Mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI ARTIRILACAK

Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI UZATILACAK

Kur korumalı mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e uzatılacak, bitiminde cumhurbaşkanına uzatma yetkisi verilecek.

Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

Yeni eşik tutarlar belirlenerek ticari gemilere kesilecek cezalar artırılacak.

ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

ÖZELLEŞTİRMELER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek.

Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi olması düzenlenecek.

TCDD'nin Hazine garantili kredilerinden kaynaklı vadesi geçmiş borçlarının kurumun ödenmemiş sermayesine mahsubu sağlanacak.

2014 ÖNCESİNE AİT GSS PRİMLERİ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.

AFET BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYATA PARA CEZASI

Depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025'e kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL

Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor.

6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38 memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak.

Ancak buna ilaveten çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor.

Birincisi kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkincisi ise 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin lira ve üzerine çıkartılması.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK YOLU

Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor.

Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında.

Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.







