A 101 4 Ocak 2018 aktüel ürünler listesi! Xiaomi Redmi Note 5A geliyor!

A 101 aktüel ürünler listesini sizler için hazırladık. Birçok ürünü indirimli olarak vatandaşlara sunan A 101, 4 Ocak tarihinde birçok ürünü yine indirimlerle sunuyor. Telefon ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken Xiaomi Redmi Note 5A da raflardaki yerini aldı. İşte 4 Ocak 2018 A 101 aktüel ürünler listesi.

4 Ocak 2018 A 101 aktüel ürünler listesi

Xiaomi Redmi Note 5A raflardaki yerini alıyor.

- 2 GB RAM

- 13 MP Arka Kamera

- 3080 mAh pil

- 4,5G uyumlu

- 5 MP ön kamera

- 16 GB dahili hafıza

Diğer ürünler de raflardaki yerini alıyor.

Ev hanımlarının en çok ihtiyaç duydukları "Çok amaçlı dolap" ürünü de 129 TL'den satışa sunuluyor. İster mutfağınızda isterseniz de başka amaçlarla bu dolapları kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda erkeklerin de ihtiyaç duyacağı bakım kitleri de indirimli fiyattan satışa sunuluyor.



Mutfak alışverişlerinin vazgeçilmez ürünlerinden olan tost makineleri de A 101 aktüel ürünler listesindeki yerini almış. 39.95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa hazır hale gelmiş.



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Sizler de A 101 aktüel ürünleriyle indirimli fiyatlardan tüm ihtiyaçlarınızı derleyebilirsiniz.