FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi piyasalarını yakından takip edenler ABD Merkez Bankası tarafından yapılan FED faiz toplantılarından çıkacak kararı merak ediyor. Altın, dolar ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararında gözler toplantı tarihine çevrildi. Ekim ayı için FED toplantısının yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini alırken toplantı takvimi belli oldu.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı TSİ ile 2 Kasım saat 21:00'de açıklanacak. Kasım ayı FED toplantısında FED'in 75 baz puanlık bir faiz arttırımına gimesine kesin gözüyle bakılıyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD'de enflasyonun yükselişi FED faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması ihtimalini güçlendiriyor.

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Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen FED'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.