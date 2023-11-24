Beşiktaş’ın golcü oyuncusu

’ın ne zaman sahalara döneceği siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Bodo Glimt maçı öncesi sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kaldı yıldız futbolcu yeni teknik direktör Rıza Çalımbay ile sakatlığı hakkında görüştü. Peki, Aboubakar neden oynamıyor, ne zaman oynayacak? İşte sorunun cevabı.