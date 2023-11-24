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Aboubakar neden oynamıyor, sakat mı?

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçında ısınma esnasında sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig’de Samsunspor deplasmanında kritik haftaya çıkacak olan Beşiktaş’ta Aboubakar’ın forma giyip giymeyeceği merak edilirken teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Kamerunlu golcü ile özel bir toplantı düzenlediği belirtildi. Peki, Aboubakar ne zaman oynayacak, Samsunspor maçında var mı? İşte detaylar.

14:12 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu
’ın ne zaman sahalara döneceği siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Bodo Glimt maçı öncesi sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kaldı yıldız futbolcu yeni teknik direktör Rıza Çalımbay ile sakatlığı hakkında görüştü. Peki, Aboubakar neden oynamıyor, ne zaman oynayacak? İşte sorunun cevabı.

ABOUBAKAR NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayan ve 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sonraki 3 lig ve 1 Avrupa maçında sakatlık nedeniyle forma giymedi. 31 yaşındaki golcü karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle Bodo/Glimt maçında oynamazken, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

ABOUBAKAR NE ZAMAN OYNAYACAK, SAMSUNSPOR MAÇI KADROSUNDA VAR MI?

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Çalımbay'ın, yıldız futbolcuya
"Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum."
dediği öğrenildi.
Çalımbay'ın, Kamerunlu yıldıza
"Samsun maçında senden gol bekliyorum."
ifadelerini de kullandığı kaydedildi.

Gol sözü verdi

Yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.

31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü, söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak.



#Vincent Aboubakar
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Rıza Çalımbay
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