Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.
ABOUBAKAR NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayan ve 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sonraki 3 lig ve 1 Avrupa maçında sakatlık nedeniyle forma giymedi. 31 yaşındaki golcü karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle Bodo/Glimt maçında oynamazken, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında sakatlık nedeniyle forma giyemedi.
ABOUBAKAR NE ZAMAN OYNAYACAK, SAMSUNSPOR MAÇI KADROSUNDA VAR MI?
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.
Gol sözü verdi
Yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.
31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü, söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak.