AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlamış durumda. Kayıtların bitmesine kısa bir süre kalmasıyla AÖL sınav tarihleri araştırması sıklaştı. Öğrenciler "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sınavlarına ile ilgili bilgiler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise sınavları için henüz net tarih belli değil. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavı Aralık'ta gerçekleşecek.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri takvimi devam ederken, AÖL 1. dönem ders seçimi de başladı.

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Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 14 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

AÖL SINAVLARI İÇİN AYRINTILI BİLGİLER

AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek öğrencilerin kayıt yaptırırken sınav ücretini de ödemeleri gerekiyor. Birinci dönem sınavına girecek öğrenciler, sınav ücreti olan 50 TL'yi anlaşmalı bankalara ödeyecekler. Aynı zamanda bu ücretin yanında Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine de 10 TL ödeme yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavları yüz yüze değil, online olarak yapılacak.