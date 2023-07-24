Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, sorusu yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile 2023 yılında öne çıkan konulardan oldu. YKS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve YKS tercihlerinin son gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Peki

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