Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak
AÖF açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrimiçi (Online) Başvuru, Kayıt ve Kayıt Yenileme/Ders Seçimi Tarihleri
2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.
Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret = Azami Ders Ücreti × 14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)
1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM) 4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL
AÖF kayıt ücreti hangi bankalara ödenecek?
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
- • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
- • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
- • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
- • Mobil Bankacılık ile Ödeme
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler-evraklar neler?
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
- YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)