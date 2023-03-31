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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.

15:45 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı
CTE
Ankara Personel Eğitim Merkezinde misafir edilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjan ve branş dağılımı

  • Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

Hangi Kadrolarda Memur Personel Alımı Yapılacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada kontenjanlara ilişkin açıklama yapmadı. Ancak alımlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Adalet Bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Memur Alımı Kadroları

  1. Sözleşmeli zabıt kâtibi,
  2. Sözleşmeli mübaşir,
  3. Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,
  4. Sözleşmeli teknisyen,
  5. Sözleşmeli işaret dili tercümanı,
  6. Sözleşmeli şoför,
  7. Sözleşmeli aşçı,
  8. Sözleşmeli hizmetli,

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Memur Alımı Kadroları

  1. İnfaz ve koruma memuru,
  2. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),
  3. Hemşire,
  4. Teknisyen,
  5. Destek personeli (şoför),
  6. Destek personeli (aşçı),
  7. Destek personeli (kaloriferci) ,

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı Memur Alımı Kadroları

İcra Katibi

Adalet Bakanlığı Alımı Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

  1. - 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  2. - 30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak ( kadrosuna Göre farklılık gösterebilir ) ( Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak) ( Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı ve İnfaz ve Koruma Memuru alımı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, )
  3. - 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak,
  4. - Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
  5. - Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  6. - Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Bakan Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada başvuru sürecini önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi. İlan Nisan ilk haftası beklenmektedir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Deprem bölgelerinde adliyeler ne zaman açılacak?

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."


Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başta olmak üzere 10900 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

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#Adalet Bakanlığı alımları 2023
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