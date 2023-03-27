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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor! Kadro ve branş dağılımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve kadro branş dağılımı gündemi meşgul etmeye başladı. Adalet Bakanlığı, 12 bin 823 personel ile son alımını geçtiğimiz yıl mart ayında gerçekleştirmişti. Adalet Bakanlığı perosnel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımına ilişkin detaylar...

13:32 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık bünyesine personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023

Adalet Bakanlığına 18 bin 305 personel alımı yapılacak.

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376,

İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 personel alımı yapılacak.

ADALAT BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı başvuru şekli ve başvuru koşulları yakında Bakanlık tarafından ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuzun yayınlanmasıyla adaylarda özel ve genel başvuru şartları aranacak. Geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



#adalet bakanlığı
#bekir bozdağ
#personel alımı
38 dakika önce
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