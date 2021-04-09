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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Kariyer ve iş imkanlarını Adalet Bakanlığı bünyesinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar başvurularını yaptı. Başvurular 12 Mart tarihinde sona erdi. Bu tarihin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır sorusu da yanıt arıyor. Peki, CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı kişilerin erişimine açıldı mı? 4.918 infaz koruma memuru alınacak olan CKM İKM başvuru sonuçlarına nasıl erişilir? İşte detaylar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı hakkında detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde personel ihtiyacı için açılan ilanlara başvuru yapanlar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvurular en son 12 Mart 2021 tarihinde yapıldı. Bu tarihinden ardından yapılan başvurular için sonuç bekleme süresi devam ediyor. 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı ise erişime açılacak mı merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı tarafından 4.918 infaz koruma memuru alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı nereden erişilir? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasına ilişkin bir tarih ise verilmedi. Bir önceki personel alımı için başvuru sonuçları 2 hafta içerisinde açıklanmıştı. Bu yılki sonuçların Nisan ayı ortalarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı nereden erişilir? sorusu merak ediliyor. İşte bu sorunun yanıtı:

> Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

  • Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olunca detaylar haberde yer alacak. Sözlü sınava, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacaktır.

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. > Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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