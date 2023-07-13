Adana 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcaklıkların bugün Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi birçok ilde sıcaklıklar 35-40 dereceye dayandı. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve tüm yurtta 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.