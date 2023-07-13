Adana 5 günlük hava durumu
Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu. Adana 5 günlük hava durumu haberimizde.
ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ADANA'DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ, HALK SERİNLEMENİN YOLLARINI ARADI
Kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştı.
Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler ise başlarını suyun altında tuttu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.
YURTTA HAVA DURUMU
Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 41
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39