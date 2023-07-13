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Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı

Adana kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan halk serinlemenin yollarını aradı. güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Adana 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:50 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana 5 günlük hava durumu

Adana 5 günlük hava durumu

Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, halk serinlemenin yollarını aradı. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu. Adana 5 günlük hava durumu haberimizde.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adana 5 günlük hava durumu için

ADANA'DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ, HALK SERİNLEMENİN YOLLARINI ARADI

Kent merkezindeki termometreler 40 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 50 dereceye yaklaştı.

Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler ise başlarını suyun altında tuttu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 41

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39



#Adana
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Atatürk Parkı
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