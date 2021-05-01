Adana Demirspor: 3 - Balıkesirspor: 0 Maç Özeti ve Golleri

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Adana Demirspor Balıkesirspor özet izle.

Adana Demirspor Balıkesirspor Maç Özeti (İlk Yarı)

TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-0 yenerek ligdeki liderliğini sürdürdü.

20’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Sinan’ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

34’üncü dakikada Adana Demirspor’da Sinan topla beraber ceza sahasına sokuldu. Sinan, sağ çaprazda Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Pa Dibba’nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

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Adana Demirspor Balıkesirspor Maç Özeti (İkinci Yarı)

52’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde Ezeh’in verdiği pasla buluşan Hasan, kaleyi gördü ve sert vurdu. Hasan’ın vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.

57’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba’ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0

60’ıncı dakikada ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Pa Dibba düzgün vurdu ancak kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.

67’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan’ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0

86’ncı dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba’nın savunma arkasına attığı pasla buluşan Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:3-0

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3 farklı skorla yendi.

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında Türk futbolunu rezil eden ofsayt kararı pic.twitter.com/bWglha2ncf — Video Radar (@videoradars77) May 1, 2021

Karşılaşma öncesi Adana Demirspor 64 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Balıkesirspor ise 35 puanda bulunuyor.

Son 2 haftaya 64'er puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazanıp, Yılport Samsunspor haftayı mağlubiyetle kapatması halinde Adana ve Giresun temsilcileri adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

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Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluk yarışında takımlarına destek olmak için tam kapanmaya rağmen stat çevresinde kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar stada girerken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için çalışmasını sürdürüyor.

Ligin bitimine iki hafta kala puanının eşit olduğu rakipleri Giresunspor ile Samsunspor’a ikili averaj üstünlüğü kuran Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk ediyor. Kritik mücadelede 3 puan arayan takımlarına destek vermek isteyen mavi-lacivertli taraftarların, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğle saatlerinde stada gelerek kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Ayrıca bazı taraftarların da stada girip, tribünlere çıkması dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip, taraftarların stat içerisinden ve çevresinden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Ekipler, tribündeki taraftarları dışarı çıkarttı. Adana polisinin, stat çevresindeki çalışmaları sürüyor.

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Adana Demirspor şirketleşti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor şirketleşti. Bunun neticesinde kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değişti.

TFF 1. Lig’de 67 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor, Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu şirketleşti. Böylece kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. oldu. TFF’nin resmi sitesinde de kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değiştiği görüldü.

Adana Demirspor’un 17 Eylül 2020’de yapılan olağanüstü kongresinde Başkan Murat Sancak yönetimine şirketleşmek için yetki verilmişti.







