Adana Demirspor- Kayserispor
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı. 11. karşılaşma Süper Lig'de bu hafta gerçekleşecek. Maçın ayrıntıları belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.
iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi.
ADANA DEMİRSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI GEÇMİŞ SKORLAR
İki takım arasında oynanan 10 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Kayserispor bu 10 maçta rakibine 10 gol atarken, Adana Demirspor da 12 gol attı. İki takım arasında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0
1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0
1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0
1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0
1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0
1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0
2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1
2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2
2022-2023 Adana Demirspor-Kayserispor 5-3