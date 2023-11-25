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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...

10:58 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana Demirspor- Kayserispor

Adana Demirspor- Kayserispor

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaştı. 11. karşılaşma Süper Lig'de bu hafta gerçekleşecek. Maçın ayrıntıları belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

iki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi.

ADANA DEMİRSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI GEÇMİŞ SKORLAR

İki takım arasında oynanan 10 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti. Kayserispor bu 10 maçta rakibine 10 gol atarken, Adana Demirspor da 12 gol attı. İki takım arasında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

1973/1974 Adana Demirspor-Kayserispor 1-0

1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0

1974/1975 Adana Demirspor-Kayserispor 0-0

1979/1980 Adana Demirspor-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0

2021/2022 Adana Demirspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1

2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2

2022-2023 Adana Demirspor-Kayserispor 5-3



#Adana
#Adana Demirspor
#kayserispor
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