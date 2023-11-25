Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu? Sakat ve cezalı oyuncu durumları, maç saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.