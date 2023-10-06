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Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 12 puanla 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Adana Demirspor, lig tarihinde ilk kez bir sezona iç sahada dörtte dört yaparak başladı. Süper Lig'de oynadığı son 15 maçtan beraberlik almayan Trabzonspor, bugün zorlu deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

14:12 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lİg 8. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor'a karşı dış sahadaki dört maçlık yenilmezlik serisi geçen sezon sona eren Trabzonspor, bu deplasmanda en son Ocak 1988-Mayıs 1989 arasında üst üste iki mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer lig tarihinde Adana ekibine yaptığı ziyaretlerde aldığı beş mağlubiyetin dördünde üçer gol yedi. Adana Demirspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

7 Yusuf Sarı

8 Emre Akbaba

10 Younes Belhanda

32 Yusuf Erdoğan

90 Benjamin Stambouli

30 Nani

99 Mario Balotelli

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

10 Abdülkadir Ömür

18 Eren Elmalı

32 Filip Benkovic

50 Mehmet Can Aydın

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

11 Anastasios Bakasetas

27 Trezeguet

30 Paul Onuachu

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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