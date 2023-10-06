Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lİg 8. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor'a karşı dış sahadaki dört maçlık yenilmezlik serisi geçen sezon sona eren Trabzonspor, bu deplasmanda en son Ocak 1988-Mayıs 1989 arasında üst üste iki mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer lig tarihinde Adana ekibine yaptığı ziyaretlerde aldığı beş mağlubiyetin dördünde üçer gol yedi. Adana Demirspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
32 Yusuf Erdoğan
90 Benjamin Stambouli
30 Nani
99 Mario Balotelli
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
10 Abdülkadir Ömür
18 Eren Elmalı
32 Filip Benkovic
50 Mehmet Can Aydın
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
11 Anastasios Bakasetas
27 Trezeguet
30 Paul Onuachu