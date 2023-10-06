Adana Demirspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lİg 8. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor'a karşı dış sahadaki dört maçlık yenilmezlik serisi geçen sezon sona eren Trabzonspor, bu deplasmanda en son Ocak 1988-Mayıs 1989 arasında üst üste iki mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer lig tarihinde Adana ekibine yaptığı ziyaretlerde aldığı beş mağlubiyetin dördünde üçer gol yedi. Adana Demirspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.