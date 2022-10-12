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Adana Haberleri: Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

Adana Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda kaza meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2’si ağır 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Ercan A., kullandığı 01 S 2536 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yaralılar çıkarttı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Haberleri: Adanada işçi servisi devrildi: 2si ağır 16 yaralı
Adana kaza

Adana’da tekstil işçilerini taşıyan midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

MİDİBÜS'ÜN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Ercan A., kullandığı 01 S 2536 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yaralılar çıkarttı. Çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ercan A. ve işçilerden İsa K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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