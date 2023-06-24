|
Özgün

Adana'da traktör ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana haberleri: Adana-Kozan karayolu Çukurören Mahallesi yol kavşağında traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İşte detaylar.

16:44 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana Haberleri: Adana’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana Haberleri: Adana’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İşte detaylar.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Adana-Kozan karayolu Çukurören Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 01 FU 818 plakalı otomobil ile aynı yöne dönüş yapan 01 AGY 430 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.


#Adana
#Kozan
#Çukurören
#kaza
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!