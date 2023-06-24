Adana Haberleri: Adana’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İşte detaylar.