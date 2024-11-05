Adana için 6 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, Adanalılar için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün Adana'da beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.
Adana 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: 5 Kasım için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 6 Kasım Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 7 Kasım 2024 Perşembe Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 8 Kasım 2024 Cuma Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.