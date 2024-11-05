Adana hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre,

'da 6 Kasım 2024 Çarşamba günü için beklenen sıcaklık, 14 derece. Gün ortalamasının 20 derece olduğu tahmin edilen Adana'da, hissedilen sıcaklıklar ise 15-20 derece arasında olacak.