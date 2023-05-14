Cumhurbaşkanı

ve oy oranları Adanalı vatandaşların yoğun gündeminde. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2018'de yapılan seçimde 15 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 5 milletvekili AK Parti’ye 4 milletvekili CHP’ye, 2 milletvekili MHP’ye, 2 milletvekili HDP’ye, 2 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimine katılım %86,03 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Adana Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ile