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Adana seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Adana seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Adana’da 1.612.680 seçmen 4.773 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Adana 15 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Adana'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Adana milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Adana seçim sonuçlarına göre Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

17:41 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana seçim sonuçları

Adana seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı
ve oy oranları Adanalı vatandaşların yoğun gündeminde. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2018'de yapılan seçimde 15 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 5 milletvekili AK Parti’ye 4 milletvekili CHP’ye, 2 milletvekili MHP’ye, 2 milletvekili HDP’ye, 2 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimine katılım %86,03 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Adana Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ile
ve Millet İttifakı oy oranları.

2023 seçimleri Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Adana cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Adana milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖMER ÇELİK

2 AHMET ZENBİLCİ

3 SUNAY KARAMIK

4 ABDULLAH DOĞRU

5 FARUK AYTEK

6 MUSTAFA YILDIZ

7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

8 EROL KAHRAMAN

9 KASIM PAMUK

10 FATİME YURDUSEVEN

11 DİNÇER DİNÇ

12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT

13 RAMAZAN ÇIRAK

14 OĞUZHAN GÜRHANİ

15 MEHMET KURTARAN

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ORHAN SÜMER

2 MÜZEYYEN ŞEVKİN

3 BURHANETTİN BULUT

4 SADULLAH KISACIK

5 AYHAN BARUT

6 OSMAN BERKE DUVAN

7 HÜSEYİN KESE

8 ERKAN KARAKAYA

9 ORHAN TOKLU

10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ

11 AHMET KORKMAZI

12 SERCAN POLAT

13 SEYFETTİN CAN

14 EBRU YILMAZ

15 ELİFE MÜFTÜOĞLU

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ

2 BİLAL BİLİCİ

3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU

4 MEHMET SERTAÇ DURAK

5 ŞULE GÖK TÜDEŞ

6 REMZİ OĞUZ YILMAZ

7 BURAK YİĞENOĞLU

8 İSA AYANOĞLU

9 BAHADIR CEYHANLIMI

10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

11 NİHAL AĞCA

12 ERKAN CAN

13 ERCAN ATALAY

14 SİNEM ULUDAMAR

15 HÜLYA AKKÖZ

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YEREŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TARKAN KULAK

2 ETHEM EKE

3 CELAL GÜVEN

4 BESTE TUNCE

5 MURAT ARAVİ

6 GÖKHAN KUNT

7 NİLGÜN TOPA

8 EMİNE GENÇ

9 DİLEK TEPE

10 MELTEM ŞİMŞEK

11 HABİB KOÇAK

12 ABDULSAMET YILDIRIM

13 YILMAZ KARAHAN

14 FEYZİ VURALGİL

15 EMİR ADIGÜZEL

2018 Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 44,1’ini alırken, Muharrem İnce Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35,8’ini aldı. Merak Akşener yüzde 9,8, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Adana milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Adana oy oranı % 46,4 olurken, AK Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,3’ünü alarak CHP 4, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Adana'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 34,7
  • CHP % 26,1
  • HDP % 13,5
  • İYİ Parti % 12,2
  • MHP % 11,8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Adana yerel seçim sonuçları

CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar oyların % 53,63’ünü alırken, MHP adayı Hüseyin Sözlü ise oyların % 42,83’ünü aldı.

2019 Adana İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 40,35
  2. AK Parti % 25,50
  3. MHP % 18,19
  4. İYİ Parti % 4,82
  5. HDP % 4,11
  6. BBP % 1,53

ADANA’NIN İLÇELERİ NELER?

Adana iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Adana’da seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir

ADANA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Adana nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Adana’dan tam 15 milletvekili çıkacak.

Adana hakkında bilgiler

Adana, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Adana, Türkiye'nin 6. büyük şehri ve en kalabalık 5. ilidir. İlin yüzölçümü 14,030 km²'dir ve Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip bölgelerinden biridir. Adana'nın güneyinde Akdeniz, batısında Mersin, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye ve Gaziantep illeri yer almaktadır.

Adana'nın tarihi, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Paleolitik dönemden beri var olmuştur ve bölge, birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Hititler, daha sonra da Asurlular, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar bölgeyi ele geçirdi. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Araplar, Abbasiler ve Selçuklular bölgeyi fethetti. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.

Adana'nın ilçeleri şunlardır: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.

Adana'nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 2,25 milyondur ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktadır. Adana, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sanayi merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tarım, tekstil, gıda, makine ve kimya endüstrisi Adana ekonomisinde öne çıkan sektörlerdir. Ayrıca, Adana'nın turizm potansiyeli de oldukça yüksektir ve ilde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.


Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Sivas seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. YSK verilerine göre Sivas 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Sivas'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Sivas milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Akıncılar, Divriği, Doğanşar, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Mardin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı