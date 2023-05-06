Adana seçim sonuçları
2023 seçimleri Adana seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Adana cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Adana milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖMER ÇELİK
2 AHMET ZENBİLCİ
3 SUNAY KARAMIK
4 ABDULLAH DOĞRU
5 FARUK AYTEK
6 MUSTAFA YILDIZ
7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
8 EROL KAHRAMAN
9 KASIM PAMUK
10 FATİME YURDUSEVEN
11 DİNÇER DİNÇ
12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT
13 RAMAZAN ÇIRAK
14 OĞUZHAN GÜRHANİ
15 MEHMET KURTARAN
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ORHAN SÜMER
2 MÜZEYYEN ŞEVKİN
3 BURHANETTİN BULUT
4 SADULLAH KISACIK
5 AYHAN BARUT
6 OSMAN BERKE DUVAN
7 HÜSEYİN KESE
8 ERKAN KARAKAYA
9 ORHAN TOKLU
10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
11 AHMET KORKMAZI
12 SERCAN POLAT
13 SEYFETTİN CAN
14 EBRU YILMAZ
15 ELİFE MÜFTÜOĞLU
İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
2 BİLAL BİLİCİ
3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
4 MEHMET SERTAÇ DURAK
5 ŞULE GÖK TÜDEŞ
6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
7 BURAK YİĞENOĞLU
8 İSA AYANOĞLU
9 BAHADIR CEYHANLIMI
10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
11 NİHAL AĞCA
12 ERKAN CAN
13 ERCAN ATALAY
14 SİNEM ULUDAMAR
15 HÜLYA AKKÖZ
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUHARREM VARLI
2 AYŞE SİBEL ERSOY
3 MUSTAFA İZGİOĞLU
4 FİRDEVS CİNGÖZLER
5 ALEV ATAŞ
6 UĞUR ÖZTÜRK
7 BÜNYAMİN AVCI
8 YUSUF BAŞ
9 ADEM GÜNDOĞAN
10 AHMET REHA YEREŞEN
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ
12 HAKAN UYKIZ
13 ATİLLA DUYGUN
14 MAHMUT TÜLEK
15 TUFAN BİLEN
MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TARKAN KULAK
2 ETHEM EKE
3 CELAL GÜVEN
4 BESTE TUNCE
5 MURAT ARAVİ
6 GÖKHAN KUNT
7 NİLGÜN TOPA
8 EMİNE GENÇ
9 DİLEK TEPE
10 MELTEM ŞİMŞEK
11 HABİB KOÇAK
12 ABDULSAMET YILDIRIM
13 YILMAZ KARAHAN
14 FEYZİ VURALGİL
15 EMİR ADIGÜZEL
2018 Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 44,1’ini alırken, Muharrem İnce Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35,8’ini aldı. Merak Akşener yüzde 9,8, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.
2018 Adana milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Adana oy oranı % 46,4 olurken, AK Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,3’ünü alarak CHP 4, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.
2018 Adana'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 34,7
- CHP % 26,1
- HDP % 13,5
- İYİ Parti % 12,2
- MHP % 11,8
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Adana yerel seçim sonuçları
CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar oyların % 53,63’ünü alırken, MHP adayı Hüseyin Sözlü ise oyların % 42,83’ünü aldı.
2019 Adana İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 40,35
- AK Parti % 25,50
- MHP % 18,19
- İYİ Parti % 4,82
- HDP % 4,11
- BBP % 1,53
ADANA’NIN İLÇELERİ NELER?
Adana iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Adana’da seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir
ADANA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Adana nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Adana’dan tam 15 milletvekili çıkacak.