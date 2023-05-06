2023 Gaziantep seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. YSK verilerine göre Gaziantep 14 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Gaziantep'te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gaziantep milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.