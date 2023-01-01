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Adana TOKİ işyeri kura çekimi ne zaman?
10 Ekim tarihinde başlayan TOKİ işyeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, TOKİ sanayi kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Adana’da inşa edilecek 500 işyeri için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura neticesinde belli olacak. Adana Sarıçam TOKİ işyeri kura tarihleri henüz açıklanmadı. Peki Adana TOKİ işyeri sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Adana Sarıçam işyeri kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
17:44 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları

Adana TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları

TOKİ işyeri kura sonuçları
nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura çekimi noter huzurunda etaplar halinde yapılmaya devam ediyor.
Adana TOKİ işyeri kura çekiliş tarihi
ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Peki Adana TOKİ işyeri kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Sarıçam İşyeri kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Adana TOKİ işyeri kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekim heyecanı sürerken, TOKİ işyeri için başvuruda bulunanlar tarih araştırmaları yapıyor. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. 500 işyeri projeli Adana Sarıçam TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Adana TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adana işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana TOKİ işyeri kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ işyerleri nerede?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.



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#adana toki işyeri sonuçları
2 saat önce
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Adana TOKİ işyeri kura çekimi ne zaman?
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