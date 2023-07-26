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Adana’da kaç artçı deprem meydana geldi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 13 binanın yıkıldığı 418 kişinin de hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'de de hissedilen deprem, büyük korku ve paniğe neden olurken; Kozan'da eski 2 bina yıkıldı, 1 camide ağır hasar meydana geldi. Peki Adana’da kaç artçı deprem meydana geldi? İşte sorularların yanıtları.

12:56 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana’da kaç artçı deprem meydana geldi?

Adana’da kaç artçı deprem meydana geldi?

'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı deprem meydana geldi. Depremden etkilenen Kozan, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hasar tespit çalışması sürerken; dün saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar artçı depremler meydana geldi. Peki Adana’da kaç artçı deprem oldu? işte detaylar.

ADANA'DA KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU, ARTÇILAR NE KADAR SÜRDÜ?

Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar en büyüğü 4.4 olan 140 artçı meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 13 binanın yıkıldığı 418 kişinin de hayatını kaybettiği Adana'nın Kozan ilçesinde dün saat 08.44'te, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'de de hissedilen deprem, büyük korku ve paniğe neden olurken; Kozan'da eski 2 bina yıkıldı, 1 camide ağır hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Sumbus ilçesi ile Kozan'ın Göller Yaylası'nda dağdan kopan kaya parçaları da evlere isabet etti. İki ev de kullanılmaz hala geldi. Onlarca kişi ise korku ve panikle başvurdukları hastanelerde tedavi edildi. Kadirli ve Kozan'da paniğe kapılarak evlerinden atlayan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Depremden etkilenen Kozan, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hasar tespit çalışması sürerken; dün saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 11.30'a kadar Adana'nın Kozan, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ilçelerinde en büyüğü 4.4 olan 140 artçı yaşandı. Uzmanlar, artçıların devam edeceğini bildirdi.


Prof. Dr. Naci Görür'den Adana için kritik uyarı: Bölge hala hassasiyetini koruyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana için kritik uyarı: Bölge hala hassasiyetini koruyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarını tekrarlayan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Adana bölgesi hala hassasiyetini koruyor.  Daha büyük ve daha küçük deprem olacaktır. Belli bir süreye kadar belli bir sıklıkla olacaktır" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen depreme ilişkin ise "İstanbul için minimum 7,2, maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun kırılmasını bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.


#Adana
#Kozan
#Kadirli
#Sumbas
#deprem
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