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Adana haberleri: Adana’da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Adana haberleri: Adana'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: IHA

Adana haberleri: Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 adrese özel harekat timlerinin desteği ile baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda, zanlıların evleri didik didik arandı. Düzenlenen operasyonda PKK’nıın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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