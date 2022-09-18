Sosyal konut başvuruları... Yapı kullanım belgesi varsa TOKİ başvurusu olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesin olan 'ilk evim, ilk işyerim'in detaylarını açıkladı. 250 bin TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında e devlet ve bankalar üzerinden yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut fiyatları, taksit ve vade sayıları

2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.

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İş yeri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

Adına kayıtlı yapı kullanım belgesi olan vatandaşlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranıyor.

Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

TOKİ e devlet başvuru ekranı için tıklayın

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