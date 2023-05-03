Rize seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Rizeliler sandık başına gidecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Rize’de 265.106 seçmen 1.004 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Rize 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Rize seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Rize 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rize seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Rize hangi aday, hangi ittifak kazandı? Rize milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Rize Güneysu, Kalkandere, İyidere, Çamlıhemşin, Derepazarı, İkizdere, Hemşin Cumhurbaşkanı seçim sonuçları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP (Yeşil Sol Parti) oy oranları.