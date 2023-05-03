Adıyaman seçim sonuçları
Adıyaman seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Adıyaman ilinin 4 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %86,33 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Adıyaman seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. RESUL KURT
2. İSHAK ŞAN
3. MUSTAFA ALKAYIŞ
4. HÜSEYİN ÖZHAN
5. ZİYA POLAT
MHP ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İSMAİL GÜMÜŞ
2. FEVZİ ÖZTÜRK
3. AHMET BİLGİÇ
4. ASİYE BULUNDU
5. SIRAÇ ASLAN
CHP ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ABDURRAHMAN TUTDERE
2. KENAN DOĞAN
3. ADNAN AĞIR
4. ÖMER TURAN
5. SONGÜL VARKİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. SAİT AYBAK
2. İSMAİL DEMİR
3. SADIK YAVAŞ
4. FEHMİ KOYUNCU
5. BÜNYAMİN MEMİ
MEMLEKET PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. İZ YÜCEDAĞ
2. ABDULMUSA MİRCAN GÜRBÜZ
3. MEHMET BERKAY ABACIALIR
4. CELALETTİN SAMET GÜNDÜZ
5. PERİHAN ÖZALP COŞKUN
YEŞİL SOL PARTİ ADIYAMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ALİ KENANOĞLU
2. HAYRİYE KORKMAZ
3. MEHMET SELİM ÖZBEK
4. BİRSEN TUNÇ SİRKECİ
5. HASAN BASRİ YORULMAZ
2023 seçimleri Adıyaman seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Adıyaman cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Adıyaman milletvekilleri burada yer alacaktır.
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Adıyaman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 67,4’ünü alırken, Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,5’ini aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 7,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 3,4’ünü aldı.
Adıyaman milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Adıyaman Cumhur İttifakı oy oranı % 64.2 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet Adıyaman’da oyların yüzde 18,9’unu aldı. CHP Adıyaman’dan 1 milletvekili çıkardı.
Adıyaman’da hangi parti ne kadar oy aldı? Adıyaman’da hangi parti kazandı?
Adıyaman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 55,1
- HDP % 15,4
- CHP % 112,1
- MHP % 9,1
- İYİ Parti % 5,3
Adıyaman yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Adıyaman Belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oyların % 53,22’sini alırken, Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal ise oyların % 28,12’sini aldı.
Adıyaman ilçeleri hangileri?
Adıyaman’da yer alan ilçeler arasında; Adıyaman Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçesi vardır.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1