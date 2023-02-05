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6 Şubat Pazartesi Adıyaman’da okullar tatil edildi mi?

Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, kar yağışının 5-20 santimin üzerinde olacağı belirtilirken, Adıyaman Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte yarın milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Adıyamanlı öğrenciler yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını yakından takip ediyor. Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? (6 Şubat 2023) Adıyaman’da okullar tatil mi, okul var mı? Adıyaman Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi.

16:51 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman'da okullar tatil edildi mi?

Adıyaman'da okullar tatil edildi mi?

Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemi sürdürüyor. Adıyaman’da, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birkaç gün önce yağan ve yağışına iki günlük ara veren kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı. Aralıksız olarak yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı kent merkezinde 20 santime ulaştı. Kar yağışından dolayı toplu taşıma araçlarının hizmet vermemesi nedeniyle vatandaşlar iş yerlerine yada gidecekleri yerlere yaya şekilde gitmeye çalıştı. Kış lastikli araçların dahi güçlükle ilerlediği kent merkezinde birçok vatandaş dışarıya çıkmamayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

6 Şubat Pazartesi Adıyaman’da okullar tatil edildi mi?

Adıyaman Valiliğinden de yapılan yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adıyaman hava durumu



#Adıyaman
#Adıyaman kar tatili
#Adıyaman valiliği
2 saat önce
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6 Şubat Pazartesi Adıyaman’da okullar tatil edildi mi?
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