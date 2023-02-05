TOKİ Adıyaman arsa kura sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 6 bin 250 arsa kontenjanının verildiği Adıyaman müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Adıyaman TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Adıyaman arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.