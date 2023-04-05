Af yasası
Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmişti. 7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle genel affı kapsamayan kısmi af yeniden gündeme geldi. İşte af düzenlemesi hakkında merak edilenler...
AF ÇIKTI MI?
Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar. Af yasasına ilişkin yeni bir açıklama olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.