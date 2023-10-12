AFAD’dan yapılan açıklamada “Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı 23 Ekim-03 Kasım 2023 tarihleri arasında Başkanlığımız ana hizmet binasında (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ Ankara) gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 10.10.2023 Salı günü saat 11.00’den itibaren görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.” denildi.