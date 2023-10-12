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AFAD sözleşmeli personel alımı mülakat sınavı ne zaman?

AFAD sözleşmeli personel alımı sözlü sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar için mülakat tarihleri ile ilgili duyuru yapıldı. Peki, AFAD sözleşmeli personel alımı sözlü sınav ne zaman? İşte AFAD personel alımı mülakat tarihleri…

10:07 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AFAD

AFAD

AFAD sözleşmeli personel alımı sözlü sınav tarihleriyle ilgili açıklamada bulundı. Geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar, belirtilen tarihlerde mülakatlara katılabilecek. Peki, AFAD sözleşmeli personel alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

AFAD’dan yapılan açıklamada “Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı 23 Ekim-03 Kasım 2023 tarihleri arasında Başkanlığımız ana hizmet binasında (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ Ankara) gerçekleştirilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 10.10.2023 Salı günü saat 11.00’den itibaren görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.” denildi.



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