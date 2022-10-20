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Afyon Haberleri: Afyonkarahisar’da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Afyonkarahisar- Ankara yolunda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 08:00 sularında meydana gelen kazada işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil kazaya karıştı. Minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Can kaybı yaşanmayan kazada 10 kişi yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyon Haberleri: Afyonkarahisar’da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
Kaza

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan bir servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolunda sabah saat 08.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kazaya karıştı. Kazada minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Otomobil ise refüje çıktı. Kazada 10 kişi yaralandı.

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