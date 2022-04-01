Ağrı İmsakiye: 2022 Ağrı İftar Vakti - Ağrı Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Ağrı sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Ağrı'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Ağrı imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Ağrı iftar vakti, Ağrı Sahur vaktini de içeren Ağrı 2022 imsakiyesi...

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