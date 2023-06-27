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Ağrı İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Ağrı imsak ve iftar vakti, Ağrı ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Ağrı imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Ağrı namaz vakitleri şöyle:

09:55 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Ağrı namaz vakitleri

Ağrı namaz vakitleri

2023 Kurban Bayramının idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde İzmir imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri araştırılıyor. Bu sene arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Arefe günü orucunun sevabından istifade etmek isteyenler bu kutlu günde oruç tutmakta.
takvimi üzerinden İmsak, iftar vakti, sabah ve akşam ezan saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ağrı imsak, sabah ezanı ve namaz vakitleri.

Ağrı imsak vakti saat kaçta?

27 Haziran Salı Ağrı'da imsak vakti saat 2:40’de giriyor.
Ağrı akşam ezanı vakti
ise 19:47. Ağrı imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe gününü önemi ve fazileti nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Allâhü Teâlâ nezdinde Arefe gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde, Allâhü Teâlâ, rahmeti ile dünya semâsına tecellî eder, gökteki meleklere karşı, yer halkı ile iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azâbımı görmedikleri hâlde uzak yoldan, terli ve toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette, rahmetimi ümit ederek bana geldiler. Kullarımın Cehennem azâbından kurtulup bağışlanmaları, en çok Arefe gününde olur.”

“Şeytan, Arefe gününden başka hiçbir günde daha zelîl, daha hakîr, daha küçük ve daha öfkeli görülmemiştir. Bunun sebebi, Arefe gününde Allâh’ın rahmetinin inmesi ve Allâh’ın, günahları bağışlamasıdır. Bir de Bedir Muhârebesi’nde böyle görülmüştür. Çünkü Şeytan o zaman, Cebrâîl aleyhisselâm’ı, (düşmana karşı) melekleri saf yaparken görmüştü.”

“Kim ki Arefe gününde Allah’tan, dünya ve âhirete ait bir ihtiyacını isterse, Hazret-i Allah, onu verir.”

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Arefe günü akşamı, ümmeti için dua ettiler. Allâhü Teâlâ, duasını kabul edip, “Zulmederek başkasının hakkını alanlar hariç bütün ümmetin affedildi. Muhakkak ben, mazlûmun hakkını zâlimden alırım.” buyurdu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Yâ Rabbi! Dilersen mazluma Cennet’ini verir, zalimi de mağfiret edersin” diye ilticâ ettiler. Arefe akşamı buna cevap verilmedi. Sabah olunca Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), duasını Müzdelife’de tekrar ettiler. Orada, “İstediğin verildi” buyuruldu.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tebessüm buyurdular. Onun tebessüm ettiğini gören Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer (r. anhümâ) sebebini suâl ettiler. Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem:

“Allâh’ın düşmanı İblis, duamın kabul edildiğini ve ümmetimin mağfiret olunduğunu öğrenince gayet perişan bir vaziyette yerden toprak alıp başına saçıyordu. Onu böyle görünce, tebessüm ettim.” buyurdular.

Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti
Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti

Milyarlarca Müslüman, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap. Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak tekbiri kaza etmek gerekir mi? teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? Teşrik tekbir nedir, nasıl getirilir?

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16 dakika önce
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İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023