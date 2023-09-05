’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İşte detaylar.

’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İşte detaylar.

Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gittikçe büyüyen ve geceyi aydınlatan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.