Ağrı haberleri
100 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gittikçe büyüyen ve geceyi aydınlatan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Saatler süren uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yalanmazken 100 hektar alanın küle döndüğü öğrenildi.
YANGIN 5 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı. Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, geniş bir alan zarar gördü. Öte yandan yanan alan dron ile görüntülendi.