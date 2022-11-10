Ağrı TOKİ kura sonuçları belli oluyor

Ağrı TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Bölgede yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Adıyaman kura souçları asile ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Ağrı TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapılacak. Ağrı'da TOKİ konut kura çekilişi 10 Kasım saat 09.00'da yapılacak. Kura çekilişi sonrası Ağrı TOKİ konut sahipleri belli olacak. Saat 10.00’dan sonra başlayacak olan kura çekimi TOKİ’nin aşağıda yer alan Youtube sayfası üzerinden canlı izlenebilecek.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Ağrı kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Ağrı TOKİ kura sonuçları bugün 10 Kasım Perşembe günü belli olacak. Sonuçlar belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

AĞRI'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Ağrı'da toplamda 1480 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

AĞRI'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Ağrı'da 7 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Ağrı TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

AĞRI DİYADİN AĞRI DİYADİN -80 KONUT

AĞRI DOĞUBEYAZIT AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT

AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT

AĞRI MERKEZ AĞRI MERKEZ -878 KONUT

AĞRI PATNOS AĞRI PATNOS- 130 KONUT

AĞRI TAŞLIÇAY AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT

AĞRI TUTAK AĞRI TUTAK- 132 KONUT

AĞRI TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.