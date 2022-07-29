Özgün Askerik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Askerik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri için kritik gün geldi. E-Devlet üzerinden açıklanacak olan seçim ve sınıflandırma sonuçlarının belli olmasına sayılı saatler kaldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri üçerli grup halinde tablo şeklinde yayınlanmıştı. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, yerler belli oldu mu 2022? Ağustos askerlik celp ve sevk tarihleri ve askerlik yeri sorgulama

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağustos askerlik celbi ne zaman, saat kaçta belli olacak? E-Devlet MSB askerlik yeri sorgulama
Askerlik yerleri sorgulama

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihler açıklanmıştı. Asker adayları ise sevk, celp tarihleri ve askerlik yerleri konusunun detaylarını merak ediyorlar. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte ağustos celp ve sevk tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  • Yükümlü - Sevk Tarihleri
  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022
  • Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022
  • Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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