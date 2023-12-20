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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesaplara yatırılan destek ödemelerinin takvimi merak ediliyor. Aralık ayı Aile Destek Programında ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Aylık olarak düzenlenen ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri aralık ayında yeniden hesaplara yatacak. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım paraları yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı...

15:41 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım paraları yattı mı? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ödeme takvimi için gelecek son dakika açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte ödeme takvimine yönelik detaylar...

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.


Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.


Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.


Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.


Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.


AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;


Türk vatandaşı olmaması,


Mavi Kart sahibi olması,


Yerleşim adresinin yurt dışında olması,


18 yaşından küçük olması,


Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.


2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:


450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.


450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.


911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.


1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

#Aile Destek ödemeleri
#sosyal yardım ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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